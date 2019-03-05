خارجية روسيا: تجاهل منظمة حظر الأسلحة الكيميائية لمعلوماتنا حول فبركة استخدام الكيميائي بدوما يثير القلق

اعتبرت وزارة الخارجية الروسية ان "تجاهل منظمة حظر الأسلحة الكيميائية للمعلومات الروسية والسورية حول فبركة استخدام الكيميائي في دوما يثير القلق".

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