"رايتس ووتش" قلقة من نقل عناصر "داعش" إلى العراق

أفادت منظمة "هيومن رايتس ووتش" بأن "نقل عناصر "داعش" الإرهابي من سوريا إلى العراق "يثير مخاوف التعذيب"، داعية الدول إلى "إعادة مواطنيها الذين قاتلوا مع التنظيم ومحاكمتهم وفق معايير عادلة".
ولفتت إلى أنه "الأسابيع الماضية، نقلت "قوات سوريا الديمقراطية" "قسد" 330 عنصرا من "داعش" إلى العراق بعد اعتقالهم في سوريا"، موضحةً أن "ما لا يقل عن 13 فرنسيا كانوا بين العناصر المنقولة إلى العراق".
وأعربت عن "قلقها حيال الإجراءات التي سيخضع لها هؤلاء العناصر"، متسائلة: "أين ينبغي احتجاز هؤلاء الأشخاص بالضبط في العراق؟".
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