وزير خارجية أذربيجان: توطين الأرمن السوريين في قره باغ يعد انتهاكا لاتفاقية جنيف

اعتبر وزير خارجية أذربيجان إيلمار ماميدياروف أن "توطين الأرمن السوريين في أراضي إقليم قره باغ الجبلي المتنازع عليه مع أرمينيا، يعد انتهاكا لاتفاقية جنيف".
وأوضح ماميدياروف أنه "تعمل أرمينيا في الوقت الراهن على توطين الأرمن القادمين من سوريا، داخل الأراضي الأذرية المحتلة. هذه الخطوة غير مقبولة وتعتبر انتهاكا جديا لاتفاقية جنيف".
وأكد أن "التوطين، لا يساعد في حل النزاع في قره باغ، بل سيزيد من حجم المشاكل المحيطة بالتسوية".
وأعلن مدير هيئة الأمن الوطني الأرمني أرتور وانسيان خلال زيارته إقليم قره باغ مؤخرا، أنه "يستبعد تسليم أي أراض لأذربيجان ضمن أي تسوية، وأكد تأييده برنامج توطين الأرمن هناك".
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