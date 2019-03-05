الادعاء الألماني يوجه اتهامات لأحد معارف مهاجم سوق عيد الميلاد ببرلين

أعلنت صحيفة "دي تسايت" أن الادعاء الألماني وجه تهمة التخطيط لتنفيذ هجوم في ألمانيا لمواطن روسى من معارف أنيس العامري الذي نفذ هجوما آخر على أحد أسواق عيد الميلاد في برلين عام 2016.
ولفتت السلطات إلى ان المشتبه به يدعى ماجومد على وإنه يبلغ من العمر 31 عاما ومحتجز على ذمة التحقيقات في برلين منذ أغسطس. وقالت الصحيفة، دون ذكر مصادرها، إن الروسي المشتبه به متهم بالتخطيط لشن هجوم تفجيري آخر في ألمانيا مع صديق ومع العامري.
وكانت الشرطة قد قتلت العامري بالرصاص في إيطاليا بعد يومين من هجوم برلين الذي أودى بحياة 12 شخصا في سوق عيد الميلاد. ولم يتسن الحصول على تعليق من أحد ممثلي الادعاء أو من محكمة برلين.
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