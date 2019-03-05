حنكش: توسيع طريق مار شعيا-العطشانة يعرض حياة الناس الى الخطر

استنكر عضو كتلة "الكتائب اللبنانية" النائب الياس حنكش في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي "توسيع طريق مار شعيا-العطشانة الذي يعرض حياة الناس الى الخطر ولبّك الناس"، مؤكداً أن "من الجهتين الحل يكمن في اكمال الضغط لتأمين إعتماد لإستئناف العمل فضلاً عن البحث عن سبل تسهيل حركة الناس مع القائمقام في زيارتها اليوم".

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