النابلسي: حزب الله يملك وثائق حول الـ 11 مليار تدين مجموعة من الأشخاص

أكد الشيخ صادق النابلسي أن "محاربة الفساد ليس هدف "حزب الله" بل هدف كل الشعب اللبناني، والحزب معني بمواجهة الإنحدار الحاصل على مستوى الدولة"، مشيراً إلى أن "هناك 11 مليار والحزب يحاول أن يصلح في الملفات التي له دلائل فيها".

وخلال حديث تلفزيوني، لفت إلى أن "حزب الله يملك جزءَ من الوثائق حول الـ 11 مليار التي تدين مجموعة من الأشخاص وليس شخصاً محدداً"، معتبراً "أننا رأينا ردة فعل طائفية والرئيس الراحل رفيق الحريري كان يقول أن لا أحد أكبر من بلده"، متسائلاً "لماذا نسمع اليوم لغة طائفية؟".

وأوضح النابلسي أن "حزب الله أبلغ رئيس الحكومة سعد الحريري أن هذه المواجهة هي قضية قضائية وليست سياسية ولا يوجد استهداف لطائفة أو فريق بل حالة معاينة يتم معالجتها عبر القضاء"، مشيراً إلى أن "كل المسائل التي يكون فيها شخص فاسد يتم الإستعانة بالدين والطائفية للمواجهة".

واعتبر أن "الحريري مضطر للدفاع عن السنيورة بسبب الحصانة السعودية الإماراتية للسنيورة ومن خلفهما الولايات المتحدة"، لافتاً إلى أن "حزب الله يذهب إلى العمل في بيئته وداخل الحزب بمسار مكافحة الفساد".