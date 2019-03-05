توقيف شخص في محلة حي السلم بجرم ترويج مخدرات

علمت "النشرة" ان المديرية العامة لأمن الدولة أوقفت في محلّة حي السلم، اللبناني (ع.م) بجرم ترويج مخدرات، وضبطت بحوزته كمية من المخدرات موضبة وجاهزة للترويج، ودراجة ناريّة دون قيود كان يستخدمها.تم تسليم الموقوف والمضبوطات الى مكتب مكافحة المخدرات المركزي في قوى الأمن الداخلي بناء لإشارة القضاء المختص

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