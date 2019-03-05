معلوف عرض مع جريصاتي مشكلة كسارات المتن الشمالي

عرض عضو تكتل "لبنان القوي" إدي معلوف مشكلة كسارات المتن الشمالي عامةً وكسارات ابو ميزان خاصةً مع وزير البيئة فادي جريصاتي. وقد وعد جريصاتي بالاسراع في درس ملف الكسارات ضمن مخطة توجيهي وطني شامل كما وعد بإعطاء الاولوية لمعالجة وضع الكسارات التي تعمل بطريقة هي ابعد كل البعد عن المعايير والشروط البيئية والتي تسبب اضراراً جثيمةً بالمناطق المحاذية لها جغرافياً.

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