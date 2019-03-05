حمدان تلقى رسالة شكر من الحكومة البوليفارية على نشاطه الداعم لفنزويلا

تلقى أمين الهيئة القيادية في "المرابطون" العميد مصطفى حمدان من سفير جمهورية فنزويلا البوليفارية في لبنان خيسوس غريغوريو غونراليس رسالة شكر حول اللقاء التضامني التي أقامته المرابطون دعماً لفنزويلا شعباً وجيشاً وقيادة برئاسة نيكولاس مادورو .

توجه غونزاليس بالتحية والشكر باسم الحكومة البوليفارية وشعب فنزويلا لكافة اعضاء حركة الناصريين المستقلين المرابطون، معرباً عن شكره العميق لهذا النشاط التضامني المميز مع حكومته البوليفارية الثورية ورئيسه الشرعي نيكولاس مادورو موروس، ووقوف "المرابطون" الى جانب شعبنا النبيل الذي يواجه هجمة امبريالية شرسة تديرها الولايات المتحدة الأميركية ورئيسها دونالد ترامب، كما يواجه خططاً للتدخل عسكرياً في فنزويلا.

وأشاد غونزاليس بجهود "المرابطون" الحثيثة من أجل فضح وشجب ما تتعرض له فنزويلا، مؤكداً بأننا معاً من أجل تمتين التضامن الأخوي وأواصر النضال المشترك بين شعبينا وبلدينا بوجه المخططات الامبريالية الاجرامية.