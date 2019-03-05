سقوط عامل سوري داخل ورشة في جورة الترمس

عمل عناصر من الدفاع المدني على نقل عامل من التابعية السورية الى مستشفى البوار الحكومي، ليعالج من إصابة تعرض لها جراء سقوطه عن علو ستة امتار داخل بناء قيد الانشاء في جورة الترمس-كسروان.

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