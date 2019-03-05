المطران صليبا زار المعهد الفني الانطوني في الدكوانة

زار مطران جبل لبنان وطرابلس للسريان الارثوذكس مار ثاوفبليوس جورج صليبا المعهد الفني الانطوني- الدكوانة على رأس وفد ضم النائب العام الخورسقف الياس جرجس والشماس سيرافيم عضيمة. وكان في استقباله مدير المعهد الاب شربل بو عبود والعاملين فيه.

وجال صليبا على أقسام المعهد وتفقد الاعمال الفنية التي تنوعت ما بين الموزاييك ورسم الأيقونات والخط العربي والرسم على الزجاج.

وألقى الأب بو عبود كلمة رحب فيها بالمطران صليبا "ضيفا مكرما وأسقفا جليلا وراعيا صالحا لقطيع المسيح.. مشهود لكم بحكمتكم وفطنتكم وعلمكم، ضيحتم في حياتكم واعطيتم العطايا والوزنات". وقال: "لقد كنتم صوت الحق في وقت كانت أصوات الشر تعلو، لقد دافعتم عن القضية والوطنية الإنسانية وآمنتم ان لبنان هو نموذج للعيش المشترك.."

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ورد المطران صليبا شاكرا الأب بوعبود على دعوته، وقال: "الشكر الجزيل إلى المعهد الفني الانطوني للفنون والايقونات وما يمثل من دعوة إلى الالتزام المسيحي الصادق بشخص الأب الفاضل شربل بوعبود الذي دعاني مع أسرة هذا المعهد العظيم لنكون معا في بداية الصوم الاربعيني المقدس وهو اثنين الرماد، اي تذكير الإنسان انه من التراب وإلى التراب تعود..."

اضاف: "الرهبنة هي القوة البالغة خلف الكنيسة، والرهبان والراهبات هم النموذج الصالح للبذل والتضحية والعطاء، وكل ما كان العطاء سخيا كان الإنتاج وفيرا، ولذلك انتجت الرهبانيات واثمرت في مختلف العصور ما لم يتصوره العقل لأن العطاء هو من القلب...".

وتابع: "أدعو للبنان الغالي ان يحظى ببركة من السماء تخفف عنه أنانية الحكام والطمع والجشع في اكتساب المراتب والاموال والأشياء التي لا تليق بالقادة، بل ان يكون هؤلاء القادة قدوة حسنة للآخرين فيسير المواطنون في أثرهم ويتبعونهم في كل ما هو حسن لبناء الوطن وبناء الإنسان".