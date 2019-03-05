عطالله يحدّد 5 نيسان كآخر مهلة لاصحاب الحقوق لمراجعة ملفاتهم في وزارة المهجرين

دعا وزير المهجرين غسان عطالله "أصحاب الحقوق الى ان يراجعوا بملفات الاخلاءات في هذا الشهر، ليليها الدفع في المرحلة اللاحقة، مشيرا الى ان هناك ما يقارب "ألف" ملف عن الاخلاءات موجود في صندوق وزارة المهجّرين ومنذ استلامنا الوزارة حلّينا العديد منها وكل يوم تقريبا نمضي على اخلاءات ونسعى الى التوفير على خزينة الدولة والمتوقع ان تتأمن الاموال لاقفال موضوع التعويضات،" ، مشددا على ان "اليوم هو ساعة الصفر و5 نيسان هي آخر مهلة للمواطنين الذين يريدون مراجعة ملفاتهم في الوزارة"، ودعا من يريد مراجعة ملفاته في وزارة المهجّرين "الى ان يُحضر معه افادة عقارية او عقد اجار واوراق ثبوتية".

وأكّد عطالله في مؤتمر صحافي في الوزارة، ان "بعد هذه المهلة سيقفل الملف وتذهب باقي ملفات الى القضاء، ليبدأ بعد هذه المرحلة العمل على ملف المصالحات لان الفترة المحددة بمئة يوم لا تشمل المصالحات، واوضح ان الوزارة تسعى الى مصالحات مكتملة،غير ناقصة كالتي حصلت في بريح على سبيل المثال، واي مصالحة سنعمل على ان تكون مكتملة وفق بروتوكول مصالحة نعمل عليه، اما في ما خص كفرسلوان جوار الحوز فسيعمل ايضا ان تكون المصالحة كاملة،" وشرح ان "عملنا في المهجرين سيسري وفق معيار واحد والملف لن نعمل به بالسياسة"، مطمئنا الى ان "جميع الافرقاء السياسيين والروحيين يسهّلون الحل ولا احد مستعد ان يعرقل عملنا في هذا الملف، لان الذكرى سوداء من زمن الحرب لا أحد يردي العودة اليها،" مضيفا ان " وسنعلن تباعا للرأي العام ماذا حققنا واين تأخرنا وكم نحتاج من الوقت لكل عمل" وختم عطالله بوضع رقم هاتف مخصص للمراجعات في وزارة المهجرين في دوام العمل وهو التالي: 01358088 ."