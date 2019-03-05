درويش التقى الشعار:نقف على رأيه في المستجدات المطروحة

أشار عضو كتلة "الوسط المستقل" النائب علي درويش إثر لقائه مفتي طرابلس والشمال الشيخ الدكتور مالك الشعار إلى انه "تأتي هذه الزيارة في إطار التواصل مع القيادات الروحية، وخاصة المفتي الشعار لما يمثله من قيمة وقامة دينية ووطنية، وبهدف الوقوف على رأيه في المستجدات المطروحة على الساحة، لا سيما وأن همنا المشترك هو استقرار المدينة ومصلحة أبنائها".

وألفت الى أنه "كانت هناك جولة أفق على واقع مدينة طرابلس، والمسلمين فيها، خاصة وأن المفتي الشعار هو من الحكماء الذين نستنير بآرائهم على الدوام"، آملا "دوام التواصل لما فيه خير المدينة والوطن عموما.