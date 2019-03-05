عبدالرزاق: نفتخر بمواقف بري ولا بجوز لنا شرعاً ان نحمي السارقين

أشاد رئيس حركة "الاصلاح والوحدة" الشيخ ماهر عبدالرزاق بـ"مواقف رئيس مجلس النواب نبيه بري في الاتحاد البرلماني العربي الذي عقد في عمان"، معتبرا أن "مواقف بري تجاه فلسطين والقدس والمقاومة كانت مشرفة لكل عالمنا العربي الإسلامي فدولته كان الصوت المدوي وكان يحكي مشاعر الأمة العربية الاسلامية ويعبر عن الموقف الموحد تجاه القدس كاملاًحيث ثبت في البيان الختامي معادلة القدس كاملة هي عاصمة فلسطين ونحن في لبنان وكل عالمنا العربي والإسلامي نفتخر بمواقف دولة بري الذي كان صوت الرافضين للتطبيع مع العدو الصهيوني والمدافع عن المقاومة وحمايتها".

وطالب الحكومة اللبنانية ان "تعمل لمصلحة الشعب في رفع المعاناة عنه والوقوف الى جانبه"، محذرا من "ممارسة بعض الوزراء سياسة الهدر والمحسوبيات والفساد والمطلوب من الحكومة أن تعمل أولاً لوقف الفساد و الهدر ومحاسبة المفسدين والسارقين لأموال الشعب".

وشدد على أنه "لا بجوز لنا شرعاً ان نحمي السارقين وكما المطلوب من كل القوى السياسية الدينية والاجتماعية ان لا تشكل مظلة لكل من ثبت عليه الفساد و السرقة كائناً من كان ومهما علا شأنه. وأن استخدام سلاح المذهبية للدفاع عن أشخاص قبل حكم القضاء هو الفساد بعينه".