ظريف: سأذهب إلى سوريا في أقرب وقت

أكد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، خلال حديث تلفزيوني، "أنني سوف أذهب إلى سوريا في أقرب وقت"، وذلك بعد دعوة وجهها وزير الخارجية السوري وليد المعلم.
وفي تصريح عبر مواقع التواصل الإجتماعي، لفت ظريف إلى أنه "وعلى النقيض من أكاذيب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو والرئيس الأميركي دونالد ترامب وأعوانه، حول إيران، أكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية مرة أخرى وفاء إيران بعهدها والتزامها بالاتفاق الذي نقضته أميركا. وبناء عليه فإن صبرنا بدأ ينفد".
يذكر أن ظريف تقدم باستقالته بعد يوم من زيارة الرئيس السوري بشار الأسد إلى إيران، لكن الرئيس الإيراني حسن روحاني رفضها.
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