لافروف: روسيا والسعودية توصلتا لاتفاق حول مسائل تتعلق بالأزمة السورية

أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن "روسيا والسعودية توصلتا الى اتفاق حول مسائل تتعلق بالأزمة السورية". والتقى لافروف رئيس الهيئة العليا للمفاوضات السورية المعارضة نصر الحريري في العاصمة السعودية الرياض.

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