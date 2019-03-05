ترامب: الأخبار المزيفة عدو الشعب الحقيقي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الإعلام في بلاده قد تغير إلى الأبد - بحسب موقع العربية.نت.

وأوضح ترمب أن منظمات الأخبار التي ظهرت للعلن على أنها مؤسسات كبيرة انقرضت اليوم.

وبيّن ترامب أن من بقي من المؤسسات الإعلامية تدهور مستواه ووصل إلى حد لا يمكن الاعتراف به، ومنهم من اشتراه جيف بيزوس "الملياردير الأمريكي، مؤسس شركة أمازون، ومالك صحيفة واشنطن بوست الأمريكية"، كي يمارس الضغط غير المعلن من أجل تشكيل أحزاب لم يوضح ترمب قصده منها.

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جاء كلام ترامب عبر تغريدة نشرها في حسابة على تويتر قال فيها: "لقد تغير الإعلام الأمريكي إلى الأبد. منظمات الأخبار التي بدت كأنها مؤسسات كبيرة انقرضت الآن. أما تلك التي بقيت فقد تدهورت إلى حد لا يمكن الاعتراف بها، مثل نيويوركر - أو تم شراؤها من قبل جيف بيزوس لممارسة الضغط غير المعلن من أجل .........".

وأضاف ترامب في تغريدة أخرى، أن أمازون تشبه واشنطن بوست.

وأكد ترامب على أنه من المؤلم أن نتذكر أنه كان لدى أمريكا منذ فترة ليست بعيدة وسائل إعلام مرموقة، ولكن ليس بعد الآن، بحسب كلامه.