مشاورات إيرانية روسية بشأن الأوضاع في فنزويلا

محمد اسماعيل - القاهرة - طهران/موسكو - (د ب أ):

وصل مساعد وزير الخارجية الإيرانية المدير العام للشؤون الأمريكية بالوزارة اليوم الثلاثاء إلى العاصمة الروسية موسكو.

ووفقا لوكالة "فارس" الإيرانية، فإنه من المقرر أن يلتقي الدبلوماسي الإيراني محسن بهاروند بعدد من المسؤولين الروس للبحث في تنسيق المواقف بين البلدين "تجاه الأوضاع في فنزويلا على الصعيد الدولي".

كان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي قال في مؤتمره الصحفي الأسبوعي أمس:"نراقب التطورات في فنزويلا بدقة، وقد زار مساعد الخارجية الفنزويلي طهران مؤخرا وقدم شرحا عن تطورات الأوضاع في بلاده".

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وشدد على أن "الولايات المتحدة بتدخلها غير المسؤول في شؤون دولة مستقلة فإنها بصدد خلق أزمة وكارثة بشرية".

وكانت فالنتينا ماتفيينكو رئيسة مجلس الاتحاد الروسي (الغرفة العليا بالبرلمان) تعهدت أمس بأن تبذل بلادها قصارى جهدها لمنع أي تدخل عسكري أمريكي في فنزويلا، وذلك خلال اجتماع مع ديلسى رودريجيز نائبة الرئيس الفنزويلي خلال زيارة عمل إلى موسكو.

وأشارت ماتفيينكو إلى أن بلادها ترى أن السلطات الأمريكية هي من اصطنعت الأزمة في فنزويلا وأنه لا يمكن حلها إلا من خلال الحوار بين جميع القوى السياسية في البلاد.

وكان خوان جوايدو زعيم المعارضة ورئيس الجمعية الوطنية في فنزويلا قد أعلن نفسه في 23 يناير الماضي رئيسا مؤقتا للبلاد، وهو ما قوبل بدعم خارجي واسع خاصة من جانب الولايات المتحدة.