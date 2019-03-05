الجيش التركي يعلن الرد على نيران أطلقتها قوات كردية سورية

محمد اسماعيل - القاهرة - أنقرة - (د ب أ):
أعلن الجيش التركي اليوم الثلاثاء أنه رد على نيران أطلقتها قوات من وحدات حماية الشعب الكردية السورية من منطقة تل رفعت شمالي سورية.
ونقلت وكالة "الأناضول" التركية عن بيان صادر عن وزارة الدفاع أن عناصر من الوحدات "أطلقوا النار من منطقة تل رفعت على القوات التركية المتواجدة في منطقة عفرين، وأن الأخيرة ردت بالشكل اللازم على مصادر النيران".
وذكرت الوكالة التركية أن مسلحي الوحدات "يواصلون استهداف المناطق المحررة والمناطق السكنية المدنية" التي تسيطر عليها تركيا والمسلحين الموالين لها في شمال سورية.
تجدر الإشارة إلى أن تركيا تعتبر المسلحين الأكراد في سورية فرعا لمنظمة "حزب العمال الكردستاني" التي تنشط في مناطق بجنوب شرق تركيا وشمال العراق، وتصنفها أنقرة على أنها منظمة إرهابية.
وتهدد تركيا بشن عملية عسكرية ضد المسلحين الأكراد في شمال سورية، وتقول إن هذا يهدف إلى حماية أمنها القومي.
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