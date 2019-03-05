بالصور.. الأمطار تغرق شوارع القليوبية

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية - أسامة علاء الدين:

شهدت محافظة القليوبية، اليوم الثلاثاء، موجة من الطقس السيئ، وتسبب هطول الأمطار في غرق معظم الشوارع، ما أدى إلى حالة من الارتباك على الطرق الزراعي السريع والطريق الحر "بنها – شبرا" والطريق الإقليمي.

وناشدت إدارة مرور القليوبية، السائقين بضرورة توخي الحذر أثناء القيادة، وعدم تخطي السرعات المقررة، وترك مساحات كافية بين السيارات منعا لوقوع أي حوادث.

وقال الدكتور علاء عبدالحليم محافظ القليوبية، إنه جرى رفع حالة الطوارئ بمديريات الصحة والكهرباء الصرف الصحي، تحسبا لوقوع أي حوادث طرق بسبب الأمطار الغزيرة.

Advertisements

ووجه المحافظ بعقد غرفة الأزمات بديوان عام المحافظة على مدار الساعة بالتنسيق مع غرف العمليات الفرعية بالمراكز، لمتابعة ومواجهة أي حوادث طارئة قد تنتج عن سوء الأحوال الجوية.

وكلف المحافظ مديري المديريات ورؤساء الوحدات المحلية والأجهزة المعنية باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة، لمواجهة التقلبات الجوية، خاصةً على الطرق السريعة، واتخاذ جميع الإجراءات الوقائية للتعامل مع تداعيات سوء الأحوال الجوية.

كما وجه بتشكيل فرق للتدخل السريع تحسبًا للأمطار والسيول المحتملة حتى نهاية موجة الطقس السيئ، بالإضافة إلى مراجعة جميع الاستعدادات لمواجهة أي ظرف طارئة.