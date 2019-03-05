ضبط متهم في 16 قضية بعد تبادل إطلاق الرصاص مع الشرطة بسوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج – عمار عبدالواحد:

ضبطت الأجهزة الأمنية بسوهاج تحت إشراف اللواء هشام الشافعي، اليوم الثلاثاء، عاطل متهم في 16 قضية جنائية بعد تبادل إطلاق الرصاص مع قوات الشرطة بمركز المنشأة، جنوبي المحافظة.

وردت معلومات للعميد عبدالحميد أبوموسى، مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج أكدتها التحريات السرية لضباط وحدة مباحث مركز شرطة المنشاة، مفادها تواجد المحكوم عليه "محمد ح ع" 39 سنة، عاطل، ويقيم بدائرة مركز العسيرات والسابق اتهامه في 16 قضية "شروع في قتل، مقاومة سلطات" ببندر المنشاة دائرة المركز.

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وحال استهداف مأمورية من ضباط وحدة المباحث المذكور وفور مشاهدته للقوات أطلق أعيرة نارية تجاههم، ما دعا القوات لمبادلته إطلاق الأعيرة النارية، ما نتج عنه إصابته وتمكنوا من ضبطه وبحوزته سلاحًا ناريًا عبارة عن طبنجة ماركة CZ سيزور و12 طلقة من ذات العيار.

جرى نقل المذكور لمستشفى المنشاة المركزي، وتبين إصابته بطلق ناري بالكاحل الأيمن فتحتي

دخول وخروج وآخر بالجانب الأيسر فتحة دخول، وتم تحويله لمستشفى سوهاج الجامعي.

كلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة، حُرر محضراً، وتولت النيابة العامة التحقيقات.