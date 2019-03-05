كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر البحرية الباكستانية تُحبط محاولة دخول غواصة هندية المياه الإقليمية (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدرت البحرية الباكستانية شريط فيديو، يزعم أن غواصة هندية حاولت دخول المياه الباكستانية في 3 مارس وتمت إعادتها. ويأتي التطور الأخير بعد زيادة التوترات بين الدولتين النوويتين.

زعمت البحرية الباكستانية، أنها أحبطت محاولة غواصة هندية لدخول المياه الباكستانية.

وجاء في بيان من متحدث باسم البحرية الباكستانية: "استخدمت البحرية الباكستانية مهاراتها الخاصة للتصدي للغواصات، ومنعها من دخول المياه الباكستانية بنجاح".

ووفقًا للبيان، فإن حقيقة أن غواصة هندية محملة بالتكنولوجيا المتقدمة تم الكشف عنها من قبل البحرية الباكستانية هي خسارة للبحرية الهندية.

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وأضاف المتحدث: "لم تكن الغواصة الهندية مستهدفة مع مراعاة سياسة السلام الباكستانية، ويجب على الهند أن تتعلم من هذا الحادث وتتحرك نحو السلام".

كما زعمت البحرية الباكستانية، أنها نجحت في صد غواصة هندية من دخول المياه الإقليمية للبلاد في العام 2016 أيضًا. وأنه تم اكتشاف الغواصة غير المشبوهة وتحديد موقعها جنوب الساحل الباكستاني في 16 نوفمبر 2016.

ولم تعلق الهند بعد على هذا الادعاء، الذي يأتي بعد يوم واحد، من إسقاط نيودلهي طائرة بدون طيار باكستانية في المجال الجوي الهندي.

وقد كشفت البحرية أيضًا عن اللقطات المصورة للغواصة.