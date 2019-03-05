كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كلينتون تعدل عن الترشح للانتخابات الرئاسية الأمريكية في 2020 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت مرشحة الرئاسة السابقة، ووزيرة الخارجية الأمريكية السابقة هيلاري كلينتون أنها لا تنوي الترشح ثانية لانتخابات الرئاسة الأمريكية في 2020.

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وقالت كلينتون في حديث لقناة "نيوز 12": "لن أترشح، لكنني سأواصل عملي بالحديث والدفاع عن قناعاتي"، وفق ما أوردت قناة "روسيا اليوم" اليوم الثلاثاء.

ونفت كلينتون أي خطط لديها للترشح لمنصب حاكم ولاية أو عمدة مدينة نيويورك.