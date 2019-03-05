الهند تقلل من نية "ترامب" لسحب فوائد التجارة

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قالت الإدارة الهندية، إن خطوة واشنطن سيكون لها تأثير متوسط إلى الحد الأدنى على صادرات الهند إلى الولايات المتحدة.

وأضافت، أن الأبواب لا تزال مفتوحة للنقاش بشأن برنامج نظام الأفضلية المعمم، مع التأكيد على أنها جاهزة لنظام غير نظام الأفضليات المعمم.

وتجاهلت وزارة التجارة الهندية تطورًا حديثًا من واشنطن يسعى لإنهاء المعاملة التجارية التفضيلية للهند في إطار برنامج نظام الأفضليات المعمم، قائلة، إنه من غير المرجح أن تشعر البلاد بتأثير في صادراتها إلى الولايات المتحدة.

وقال أنوب وداهاوان، سكرتير التجارة في وزارة التجارة الهندية: "إن نية الولايات المتحدة وقف منافع نظام الأفضليات المعمم للهند لن يكون له تأثير كبير. سيكون التأثير ضئيلاً إلى متوسط في تصدير الهند إلى الولايات المتحدة".

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وأعلن "وداهاوان"، أن وزارته تعمل مع العديد من الإدارات ذات الصلة ونجحت في صياغة حزمة معقولة تناولت جميع المخاوف الأمريكية.

وشدد المسؤول: "كانت هناك طلبات إضافية لا يمكن استيعابها. كانت المخاوف تتعلق بتكلفة الأجهزة الطبية وتسعيرها العادل. كان نهجنا متوازنًا للغاية، ولم نتنازل عن المصلحة العامة في هذا".

وتابع: "اقتراحنا لا يمكن أن يكون عمليًا بالنسبة للولايات المتحدة، لأن الهند لم تكن قادرة على التنازل عن القدرة على تحمل تكاليف الأجهزة الطبية".

وفي حديثه عن حجم التجارة ومسار العمل المستقبلي، قال "وداهاوان": "التجارة العامة تشمل نحو 5.6 مليار دولار، ومزايا الخدمة نحو 190 مليون دولار. ستقوم الحكومة بمراجعة هذه القضية داخليا والتوصل إلى حل".