كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الهند تُعد تقرير حول مراكز الإرهاب الباكستانية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بعد غارة بالاكوت، أعدت وكالات الاستخبارات الهندية، تقريرًا مفصلًا عن البنية التحتية للإرهاب بالقرب من المنشآت العسكرية في باكستان.

وقال مصدر لتلفزيون "إنديا توداي"، إنه من المرجح أن يتم تقاسم التقرير حول مراكز الإرهاب الموجودة في باكستان في المنصات الدولية، لتخبر الهند العالم كيف أن الإرهاب المدعوم من باكستان يشكل تهديدًا متزايدًا.

وأكدت مصادر، أن الهند ستشارك صور الأقمار الصناعية لمخابئ ومخيمات الإرهاب مع الدول الصديقة، لتفضح باكستان على مستوى العالم.

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وذكر تلفزيون "إنديا توداي"، أن وكالات الاستخبارات الهندية قد حددت، في التقرير، 16 مركزًا إرهابيًا آخر في منطقة كشمير الخاضعة لباكستان والأراضي النائية. وأن البنية التحتية للإرهاب تشتمل على؛ محطات اتصالات وتحكم، ومكاتب لوحدات إرهابية لا تزال تعمل على تحريض الإرهاب في الهند.

وجاء في التقرير، أن جميع البنى التحتية للإرهاب تقع بالقرب من معسكرات الجيش الباكستاني، وأن جميع مراكز الإرهاب التي تم تحديدها، هي أماكن تدريب للمتشددين الذين يخططون لتنظيم ضربات إرهابية في الهند.

وأضاف التقرير، أن التدريب المتخصص في هذه المراكز يشمل؛ القنص، وقتال المياه، وتركيب أجهزة متفجرة مرتجلة، واستخدام الطائرات بدون طيار.