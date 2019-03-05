كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نائب جمهوري: مجلس الشيوخ سيؤيد إلغاء الطوارئ التي أعلنها ترامب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رجح زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ الأمريكي ميتش ماكونيل، أن يحذو مجلسه حذو مجلس النواب في إقرار قانون يلغي حالة "الطوارئ الوطنية" التي أعلنها الرئيس دونالد ترامب.

وأقر ماكونيل الاثنين بأن الأغلبية اللازمة لقبول النص في مجلس الشيوخ قد جمعت، وأضاف: "في مجلس النواب يبدو جليا أنه سيكون هناك ما يكفي من الأصوات لاعتماد قرار الرفض الذي سيتعرض بعدها لفيتو من الرئيس ومن ثم على الأرجح سيعود إلى مجلس النواب حيث سيتكرس هذا الفيتو".

وأضاف: "لقد كنت أحد الذين أملوا في أن الرئيس لم يلجأ لخيار الطوارئ".

وأوضح أنه يخشى أن يشكل ما أقدم عليه ترامب سابقة يمكن أن يستند إليها في المستقبل رئيس ديمقراطي للالتفاف على إرادة الكونغرس تحقيقا لمآرب سياسية.

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وكان ترامب قد تعهد بأن يستخدم للمرة الأولى في عهده الفيتو الرئاسي في حال أقر الكونغرس قرار رفض حالة الطوارئ التي أعلنها ترامب.

وكان مجلس النواب الذي يهيمن عليه الديمقراطيون قد اعتمد الأسبوع الماضي بأغلبية كبيرة قرارا يلغي حالة الطوارئ التي فرضها ترامب بموجب مرسوم رئاسي لتمويل بناء جدار على الحدود الجنوبية بهدف وقف الهجرة السرية من المكسيك إلى بلاده.

وتتيح حالة الطوارئ لترامب صرف مليارات الدولارات لبناء الجدار الذي يطالب به، وهو أكثر مما خصصه الكونغرس لإقامة حواجز حدودية.