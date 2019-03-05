كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الالاف الفنزويليين يحتشدون حول المعارض "جوايدو" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقبل الآلاف الفنزويليين، أمس، المعارض الفنزويلي خوان جوايدو بمطار كراكاس بعد عودته إلى بلاده من زيارة قام بها إلى عدد من دول أمريكا اللاتينية، حيث كان من ضمن المستقبليين عدد من السفراء الأجانب أيضا، كما استعد البعض لاستقباله في حي مرسيدس في العاصمة، وحذرت الولايات المتحدة أمس من "رد سريع" على أي تهديدات أو أعمال عنف ضد زعيم المعارضة جوايدو لدى عودته.



وقال جوايدو متوجها إلى الحشد من أنصاره "سنواصل التحرك في الشارع والتعبئة متواصلة نحن هنا في فنزويلا".



وكان جوايدو أعلن نفسه رئيسا للبلاد بالوكالة ونال اعتراف نحو 50 دولة، وهو مهدد بالاعتقال بتهمة عدم الامتثال لقرار بمنعه من مغادرة الأراضي الفنزويلية.

