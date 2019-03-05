كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير التجارة الصيني: المشاورات التجارية مع أمريكا كانت صعبة للغاية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكر وزير التجارة الصيني، تشونغ شان، أن المشاورات التجارية بين الصين والولايات المتحدة وتخفيف حدة الصراع التجارى "كانت صعبة للغاية"، بسبب الاختلافات الكبيرة بين البلدين.

وقال "تشونغ"، للصحفيين: "خلال الـ 90 يومًا الماضية، عقد الجانبان ثلاث جولات من المحادثات على مستوى عال. وقد زار نائب رئيس مجلس الدولة الصيني ليو هو الولايات المتحدة للمشاركة في المحادثات بصفته رئيسًا لوفد صيني".

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وكماأوردت وكالة "سبوتنيك"، أضاف: "كانت عملية المشاورات صعبة للغاية واستغرقت وقتًا طويلًا، وبسبب الاختلاف في أنظمة الدولة والثقافة ومراحل التنمية فإن البلدين مختلفان تمامًا".

وأوضح وزير التجارة الصيني، أن مجموعات العمل الصينية والأمريكية تواصل المشاورات، حيث أن الكثير من الأسئلة لا تزال دون حل.

ويأتي هذا التصريح، بعد أن قال وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، في 25 فبراير، إن نتائج الجولة الأخيرة من المشاورات التجارية، تبرر الأمل في أن تحقق بكين وواشنطن الاستقرار في علاقاتهما الثنائية.