حملة لتحرير الملك العمومي في طنجة-فيديو

شنت السلطات العمومية، أمس الاثنين، في طنجة، حملة تمشيطية واسعة لتحرير الملك العمومي من “الفراشة”، وذلك على مستوى الملحقتين الثالثة، والرابعة.
وكشفت مصادر لـ”اليوم24″ أنه تم حجز مجموعة من العربات، والدراجات النارية، من نوع “تريبورتور” من دون وثائق، واستهدفت الحملة، العديد من النقاط السوداء في المدينة، على مستوى المحطة الطرقية، شارعي المكسيك، والحرية، وساحة 9 أبريل.
وظهرت في الفيديو، الذي توصل به الموقع، عناصر القوات المساعدة، وهم يحجزون عددا من عربات الأكل السريع في الشوارع، والطرقات.
وتأتي هذه الحملة، حسب المصادر نفسها، بعد تزايد “الفراشة” بشكل كبير في شوارع طنجة، وهو الأمر، الذي يحدث اختناقا مروريا في السير، والجولان، بالإضافة إلى الازدحام بالأرصفة.
ومن جانبه، صرح أحد الفراشة للموقع أن المشكل يكمن في عدم توفير أسواق، وأماكن مرخصة لبيع السلع، والوجبات السريعة، حيث يضطر أغلب المزاولين لهذه المهنة، إلى اختيار شوارع، وطرقات حيوية لعرض منتوجاتهم، وهو الأمر الذي يحدث مشكلا مع السلطات، بسبب احتلال الملك العمومي.
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