إسم جديد بقائمة رونار لمباراة مالاوي والأرجنتين

أكد نادي حسنية أكادير، مساء أمس الإثنين، تواجد لاعبه كريم بقائمة المنتخب الوطني المغربي الأولية، والخاصة بمباراة مالاوي بأخر جولة بالتصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم الإفريقية 2019، واللقاء الودي الذي سيجمع الأسود بمنتخب الأرجنتين، في مدينة طنجة بـ 26 شهر مارس الجاري.

وأوضح فريق غزالة سوس في بلاغ عبر موقعه الرسمي، أن الظهير الأيسر تواجد إسمه لأول مرة بقامة الأسود، بعد تألقه اللافت في المباريات القارية والمحلية الأخيرة.

ومن المرتقب أن يكشف هيرفي رونار خلال الأيام المقبلة عن قائمته المقلصة للمباراتين الرسمية وأيضأ الودية أمام رفاق ميسي، وتحديد موعد انطلاق التجمع الإعدادي لللاعبين الذي سيقام بنسبة كبيرة في مدينة بوزنيقة، على غرار أخر معسكرات الأسود.