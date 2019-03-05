بعد 3 أشهر من الاعتقال..المدير السابق لـ”رونو” يغادر السجن بكفالة وشروط صارمة

بعد ثلاثة أشهر من الاعتقال، وافقت محكمة طوكيو اليابانية، اليوم الثلاثاء، على طلب، تقدم به محاميو “كارلوس غصن”، المدير السابق لمجموعة “رونو”، لإطلاق سراحه بكفالة.

وقررت المحكمة إخلاء سبيله بكفالة قدرها مليار ين ياباني، أي ما يساوي 8,94 مليون دولار أمريكي، وبشروط صارمة، تضمن بقاءه في اليابان، وعدم إتلافه أدلة.

واعتبرت المحكمة في معرض تبريرها قرار الموافقة على طلب إطلاق السراح، أن احتمالات فرار غصن، البالغ من العمر 64 سنة، أو عبثه بالأدلة ضئيلة للغاية، بحسب ما أفادت شبكة “إتش إن كي” التلفزية العامة.

وتم توقيف المدير التنفيذي السابق في طوكيو، في 19 نونبر الماضي، للاشتباه في تورطه بتجاوزات مالية، وسبق له أن سعى مرارا إلى الحصول على إطلاق سراح بكفالة، لكن من دون جدوى.

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وأتى قرار المحكمة غداة مؤتمر صحفي، عقده وكيل الدفاع الجديد عن “غصن” المحامي “جونيشيرو هيروناكا”، الملقب بـ”المبرِّئ” لنجاحه في تبرئة عدد من المتهمين البارزين، تحدث خلاله عن طلب إطلاق السراح، الذي قدمه للإفراج عن موكله بكفالة.

وقال المحامي “هيرونيكا” إنه أكثر تفاؤلا من سلفه بشأن احتمال الإفراج عن موكله بكفالة لأنه اعتمد استراتيجية “مختلفة تماما”.

وأضاف المحامي ذاته “لن يكون أمرا غريبا” أن توافق المحكمة على الإفراج عن موكله، و”غصن” متهم بعدم التصريح الكامل عن مداخيله، بين عامي 2010 و2018.