حقوقيون يدقون ناقوس الخطر بخصوص حوادث المصعد المميتة بالأسواق الممتازة بمراكش

دق المرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام فرع مراكش، ناقوس الخطر بخصوص حوادث خطيرة تكرر داخل الأسواق الممتازة بالمدينة، آخرها حادثة مأسوية تلك التي عاشتها أسرة مراكشية داخل أحد الأسواق الممتازة المتواجدة بشارع الحسن الثاني بمراكش.

وتتلخص الوقائع الأليمة، حسب بلاغ المرصد توصلت “اليوم24″ بنسخة منه، ” كون الأسرة قصدت السوق الممتاز للتبضع، يوم 25 يناير الماضي وبعد ركن السيارة بالمرآب الخاص بالسوق، استعملت المصعد الكهربائي الذي يمكن من ولوج مرافق المتجر، ومباشرة بعد الصعود إليه، فوجيء أعضاء الأسرة المتكونين من امرأة مسنة تبلغ من العمر 78 سنة، و زوجة وتوأمين في الشهر الثامن، (فوجؤوا) بأن بساط المصعد يتحرك دون أن يواكب ذلك تحرك الرابطين الأيمن والأيسر، الشيء الذي تسبب في سقوطهم فوق البساط المتحرك مما تسبب لهم في عدة أضرار جسيمة، مادية ومعنوية، دون أن يتلقوا أي مساعدة من مسؤولي المؤسسة التجارية”.

وأكد المصدر ذاته، أن” مثل هذه الحوادث ليست معزولة، ولكون العديد من المتاجر تستعمل مثل هذه المصاعد، دون أدنى حماية للمستهلكين الوافدين عليها”.

وناشد المرصد، ” المسؤولين من أجل العمل على إتخاذ الإجراءات الكفيلة بحماية المواطنين باعتبارهم مستهلكين أيضا، من هذه الحوادث”.