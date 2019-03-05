سورية: الصليب الأحمر يحذر من انهيار الخدمات في مخيم الهول

القدس - بواسطة محمد عز العرب - حذر الصليب الأحمر الدولي، مساء أمس الإثنين، من انهيار الخدمات في مخيم الهول شمال شرقي سورية.

وقال مراقب في الصليب الأحمر ان الخدمات الضعيفة والهشة في مخيم الهول شمال شرقي سورية "على وشك الانهيار" بسبب تدفق سيل من المدنيين وبعض عناصر تنظيم الدولة الإسلامية الذين غادروا قرية الباغوز المحاصرة.

وقال المسؤول في اللجنة الدولية للصليب الأحمر في نيويورك، روبرت مارديني، إن عدد سكان المخيم ارتفع من 34 ألفا مطلع كانون الأول/ ديسمبر إلى 45 ألفا الآن.

وأضاف أن عدة آلاف أغلبهم من النساء والأطفال يصلون بشكل يومي إلى المخيم، وأن لا نهاية قريبة لذلك.

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وأوضح ان أولئك القادمين من قرية الباغوز "هم مرضى وجرحى ومرهقين وخائفين"، وأن الوضع في المخيم "ساحق".

كما قال إن اللجنة الدولية للصليب الأحمر مستعدة لتقديم المساعدة في أي عمليات ترحيل لمقاتلي داعش شريطة أن يتم ذلك وفق اتفاقيات مع بلدانهم الأصلية.

ووصف مارديني هذه المسألة بأنها "واحدة من أكثر القضايا تعقيدا، ليس فقط من الناحية الإنسانية فحسب بل من ناحية إن كانت دولهم تريد عودة مواطنيها أم لا."