"مارسيدس" تطلق سيارة السباق الكهربائية بالكامل الأولى

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أطلقت شركة "مارسيدس بنز" الألمانية أمس الإثنين، سيارة سباق جديدة، تحت اسم "إي كيو سيلفر آرو 01"، قبيل انطلاق معرض جنيف للسيارات، لتكون أوّل سيّارة سباق كهربائية بالكامل، والتي من المفترض أن تنافس بها الشركة في سباقات الفورمولا بين السيارات الكهربائية.

وتتميز "إي كيو سيلفر آرو 01" بمحرك بقوة 340 حصانًا، والقدرة على الانطلاق من سرعة صفر إلى 96.5 كيلومتر في الساعة خلال 2.7 أقل من ثانية، ويتزن نحو 900 كيلوغرام، فيما تبلغ سرعتها القصوى نحو 280 كيلو مترًا في الساعة.

وتتجهّز الشركة الألمانية للمشاركة في أواخر العالم الجاري في سباق "فورمولا إي" المخصص للسيارات الكهربائية بهذه السيارة، لتصبح بهذا شركة صناعة السيارات الوحيدة التي تشارك في كل من "فورمولا إي" و"فورومولا ون"، الذي يعد سباق السيارات الرياضية بمقعد فردي الأكبر عالميًّا.

وقال مدير شركة سيارات "مارسيدس"، توتو وولف، في بيان الشركة إنّ "الفورومولا إي ستكون ميدانًا جديدًا تمامًا لنا.. لكنّنا نتطلّع إلى التحدّي المتمثّل في إثبات أداء محرّكاتنا الذكيّة للبطاريّة في سباق السيّارات"، معتبرًا أنّه "يعيطي دفعة إيجابية لعلامة إي كيو".

كذلك فقد أوضحت الشركة أنها لم تصنع السيارة الجديدة بشكل كامل، إذ أنّها كلّفت شركتي "سبارك" و"دالارا" ببناء الهيكل، فيما صنعت شركة "آتيفا" البطارية بقدرة 52 كيلووات في الساعة باستخدام خلايا "سوني"، وفقًا لموقع أرقام.