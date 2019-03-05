وكيل غاريث بيل يشن هجوما على جماهير ريال مدريد

القدس - بواسطة محمد عز العرب - تعرضت جماهير فريق ريال مدريد الإسباني، إلى هجوم حاد من وكيل أعمال النجم الويلزي، غاريث بيل، بسبب موقفها الأخير من اللاعب.

وأطلقت الجماهير صافرات الاستهجان ضد بيل، خلال مواجهة كلاسيكو الليغا، يوم السبت الماضي، التي خسرها الملكي بهدف دون رد.

وقال بارنيت، خلال تصريحاته لشبكة "سكاي سبورتس": "هذا الجيل من المشجعين لريال مدريد، سيتحدث عن أهداف بيل في السنوات المقبلة، وبصراحة يجب أن تشعر الجماهير بالخجل".

وأضاف "بيل يستحق الكثير من الاحترام والطريقة التي عاملوه بها تمثل عارا عليهم، فهو خلال الـ6 سنوات التي قضاها في إسبانيا فاز بكل شيء".

واختتم "يجب على هؤلاء المشجعين تقبيل قدميه".