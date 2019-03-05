الاحتلال يعتدي على طلبة المدارس بشعفاط وإصابة العشرات بالاختناق

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أصيب العديد من المواطنين بجروح والعشرات من طلاب المدارس بحالات اختناق صباح اليوم الثلاثاء، جراء المواجهات التي اندلعت بين شبان وجنود من جيش الاحتلال الإسرائيلي الذين اقتحموا مخيم شعفاط.

ووفقا لشهود عيان، فإن قوات الاحتلال أغلقت، حاجز شعفاط العسكري في مدينة القدس المحتلة، أمام الحافلات والمواطنين، ما تسبب بأزمة خانقة وحادة، وسط اندلاع مواجهات.

واحتج الأهالي وطلبة مدارس مخيم شعفاط والأحياء والضواحي المجاورة على ممارسات جنود الاحتلال في الحاجز العسكري القريب من مدخل المخيم، ونزلوا من حافلاتهم، وتطور الأمر بعد ذلك إلى اندلاع مواجهات.

وتعمد جنود الاحتلال على الحاجز العسكري تعطيل حركة السير أمام باصات وحافلات نقل الطلاب، بإغلاق طريق مسرب هذه الباصات، وشرعوا بتفتيش هذه الحافلات والطلبة، ما أثار غضب الطلاب، ونزولهم من الحافلات.

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وقال الناطق باسم حركة فتح في مخيم شعفاط، ثائر فسفوس، إن جنود الاحتلال اقتحموا المخيم بصورة مفاجئة، خلال توجه الطلاب لمدارسهم والموظفين والعمال لأعمالهم وأطلقوا القنابل الغازية، ما أدى إلى إصابة العشرات بحالات اختناق شديدة، ناهيك عن حالات الخوف الشديد التي أصيب بها طلاب المرحلة الابتدائية.

وأضاف أن "العشرات من الطلاب لم يتمكنوا من التوجه لمدارسهم هذا اليوم بعد إصابتهم بحالات اختناق وعرقلة المرور عبر الحاجز العسكري المقام عند مدخل المخيم".