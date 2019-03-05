بوفون: رفضت عروضا من قطبي مانشستر لهذا السبب!

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ذكرت تقارير صحفية، أن حارس المرمى المخضرم، جيانلويجي بوفون، أفصح عن رفضه عروضا من قطبي مانشستر، اليونايتد والسيتي.

وقال بوفون، خلال تصريحات نقلتها صحيفة "ميرور" البريطانية "حين كنت صبيًا في صفوف بارما، راقبني أليكس فيرغسون عن كثب لمدة عامين أو 3 أعوام، وكان دائمًا يرسل الكشافين لمتابعتي عن قرب".

وأضاف "في هذه الفترة، كان بارما هو كل عالمي، ولم يكن لدي أي نية للرحيل".

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وكان فيرغسون آنذاك يبحث عن بديل للدنماركي بيتر شمايكل، والذي انتقل حينها إلى صفوف سبورتينغ لشبونة البرتغالي، قبل أن يضم إدوين فان دير سار من صفوف فولهام.

وتابع بوفون "تلقيت في وقت لاحق عرضًا كبيرًا جدًا من مانشستر سيتي، حين بدأوا في بناء الفريق، ليكون ضمن الأفضل في أوروبا".

وأتم "أرادوا (مانشستر سيتي) أن أكون أول صفقة لهم، لكنني فضلت البقاء في يوفنتوس".