انت الان تتابع تفاصيل خبر طلاب الجزائر يحتجون ضد بوتفليقة على طريقتهم والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الثلاثاء 5 مارس 2019 11:32 صباحاً - قاطع طلاب جزائريون فصولهم الدراسية، عازمين على المضي قدماً في أكبر احتجاجات مناهضة للحكومة منذ سنوات، ونددوا بعرض قدمه الرئيس عبد العزيز بوتفليقة يقضي بعدم إكمال ولايته الجديدة إذا فاز في الانتخابات.

وأظهرت لقطات مصورةٌ مئات المشاركين في مظاهرات أمس الاثنين، بعدة مدن أخرى غير العاصمة، مواصلين المسيرات والتجمعات الحاشدة المستمرة منذ نحو أسبوعين؛ احتجاجاً على ترشح الرئيس، البالغ من العمر 82 عاماً، لولاية خامسة.

ويستهدف عرض بوتفليقة، الذي قدمه الأحد الماضي، فيما يبدو، إضعاف موجة المعارضة الشبابية لحكمه الممتد منذ 20 عاماً، وتعزيز مؤسسة يهيمن عليها زعماء ثوريون مخضرمون لحرب الاستقلال التي دارت رحاها بين عامي 1954 و1962 ضد فرنسا.

وفتحت المتاجر أبوابها في العاصمة الجزائر، لكن الطلاب قاطعوا الدراسة بجامعة باب الزوار في المدينة، وهي كبرى جامعات البلد المنتج للنفط.

وتخلف الطلاب عن الدراسة في بعض الجامعات الأخرى بالعاصمة. وقالت الطالبة أمينة (21 عاماً) لوكالة "رويترز": "لن نذهب للدراسة، هذا قرار اتخذناه يوم الأحد".

كما خرج مئات الطلبة في مسيرة بالبليدة الواقعة على بُعد نحو 40 كيلومتراً جنوبي العاصمة، مرددين هتافات ترفض ترشح بوتفليقة لولاية جديدة.

وحاولت قوات الأمن احتواء الاحتجاجات، لكن لم تكن هناك علامة على وجود الجيش. وعبَّر سكان بالعاصمة عن خيبة أملهم إزاء قرار بوتفليقة.

وقال مزيان علي (50 عاماً)، الذي يملك مطعماً للوجبات السريعة: "كيف يطلب بوتفليقة البقاء عاماً إضافياً.. لا يوجد شيء في الدستور يسمح بهذا".

في غضون ذلك، أعلن وزير الفلاحة الجزائري السابق، سيدي فروخي، أمس الاثنين، استقالته من عضوية البرلمان ومن حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم، في دلالة نادرة على الاستياء داخل النخبة الحاكمة، التي تتعرض لضغوط لم يسبق لها مثيل.

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ولم يشر فروخي في بيانه، الذي نشره على فيسبوك، إلى بوتفليقة واكتفى بالقول إن البلاد تمر بظروف وتغيرات استثنائية.

ودعا عدد من زعماء المعارضة والنشطاء السياسيين إلى تأجيل الانتخابات.

ويقول معارضو بوتفليقة إنه لم يعد مؤهلاً لرئاسة البلاد، بسبب اعتلال صحته وما قالوا إنه انتشار للفساد وعدم وجود إصلاحات اقتصادية، إضافة إلى أنه لم يخاطب الشعب الجزائري مباشرة منذ عام 2013؛ إثر إصابته بجلطة دماغية.

وقال مدير حملة بوتفليقة الأحد الماضي، إن الرئيس سيخوض الانتخابات المقررة في 18 أبريل المقبل، متحدياً دعوات تحثه على التنحي في نهاية ولايته الحالية.

وجاء في الإعلان، الذي تلاه عبد الغني زعلان نيابة عن بوتفليقة، أن الرئيس تعهد بتنظيم مؤتمر وطني، لبحث الإصلاحات ثم الدعوة إلى انتخابات مبكرة لن يترشح فيها، وقال تلفزيون "النهار" إن هذا سيكون خلال عام.

وتظاهر عشرات الآلاف في أنحاء الجزائر، الأحد الماضي، بأكبر احتجاجات منذ ثورات الربيع العربي في 2011، مطالبين بوتفليقة بعدم تقديم أوراق ترشحه في الانتخابات المقررة في 18 أبريل المقبل. ورغم ذلك قدَّم زعلان أوراق ترشح بوتفليقة.

والاحتجاجات السلمية بوجه عام هي أكبر تحدٍّ لبوتفليقة، لكن محللين يقولون إن الحركة الاحتجاجية تفتقر إلى القيادة، وإن المعارضة متشرذمة وغير منظمة.

وتفادت الجزائر انتفاضات الربيع العربي التي أطاحت بعدد من الزعماء في بلدان مجاورة؛ بعدما تمكن المسؤولون من تهدئة المعارضة بزيادة الإنفاق.

وبعد حرب أهلية استمرت نحو عشر سنوات في التسعينيات وأسفرت عن مقتل ما يقدر بمئتي ألف شخص، تسامح الجزائريون بوجه عام مع نظام سياسي لا يترك مساحة تُذكر للمعارضة، باعتبار ذلك ثمناً يدفعونه مقابل الأمن والاستقرار النسبيين.

لكن الاستياء تزايد مع تدهور الاقتصاد على مدى السنوات القليلة الماضية، بفعل حجم الفساد في مؤسسات الدولة وتراجع مستويات المعيشة، وارتفاع معدل بطالة لأكثر من 25% بين الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 30 عاماً.