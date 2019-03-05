شكرا لقرائتكم خبر عن باكستان : إحباط محاولة دخول غواصة هندية للمياه الإقليمية والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت قوات البحرية الباكستانية، اليوم الثلاثاء، إحباطها لمحاولة غواصة هندية الدخول للمياه الإقليمية الباكستانية.

وقال المتحدث باسم البحرية الباكستانية أرشد جاود، فى بيان نقلته صحيفة (دون) الباكستانية، إن قوات البحرية اكتشفت غواصة هندية كانت تحاول دخول المياه الباكستانية واستخدمت مهاراتها المتخصصة لإبعاد السفينة.

ولفتت الصحيفة إلى أن هذه المرة الثانية التى تكتشف فيها البحرية الباكستانية غواصة هندية تحاول دخول المياه الباكستانية منذ عام 2016.

وأوضح البيان أن اكتشاف البحرية لغواصة هندية محملة بالتكنولوجيا الحديثة تعد خسارة للبحرية الهندية .. مشيرا إلى أن القوات البحرية الباكستانية لم تستهدف الغواصة مراعاة لمبادرة حكومة إسلام آباد للسلام.