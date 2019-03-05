شكرا لقرائتكم خبر عن قوات الاحتلال تعتقل 4 فلسطينيين والان نبدء بالتفاصيل

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم ،أربعة مواطنين فلسطينيين من محافظتي الخليل وجنين.

وأفادت مصادر فلسطينية في المحافظتين، أن قوات الاحتلال اعتقلت مواطنين فلسطينيين، من بلدة بني نعيم، شرق محافظة الخليل، خلال اقتحامها ومداهمة منزل ذويهما وتفتيشهما.

كما اقتحمت قوات الاحتلال، بلدة بيت كاحل غرب الخليل، وفتشت عدة منازل، فيما نصبت عدة حواجز عسكرية على مداخل مدينة الخليل الشمالية والجنوبية، ومداخل بلدتي حلحول وسعير، وأوقفت مركبات الاهالي وفتشتها، ودققت في بطاقات راكبيها.

كما اعتقلت قوات الاحتلال مواطنين فلسطينيين بعد اقتحام مخيم جنين ومداهمة منزلي ذويهما وتفتيشهما، وداهمت أيضًا منزل الأسير عضو المجلس الثوري لحركة فتح، زكريا زبيدي، وعبثت بمحتوياته واستجوبت ساكنيه.