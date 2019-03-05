شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكا ترسل قوة عسكرية لحماية الفضاء والان نبدء بالتفاصيل
ويعكس هذا القرار التطور فى نظم القتال ومسارح العمليات العسكرية حول العالم والتى باتت لا تقتصر على البر و البحر والجو بل تعدى ذلك إلى الفضاء الخارجى، وتمثل القوات الجوية والبحرية والبرية والحرس الوطنى والقوى النووية الأفرع الخمسة الرئيسية للقوات المسلحة الأمريكية.
كانت هذه تفاصيل خبر أمريكا ترسل قوة عسكرية لحماية الفضاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.