شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكا ترسل قوة عسكرية لحماية الفضاء والان نبدء بالتفاصيل

قررت الإدارة الأمريكية مؤخرا زيادة عدد أفرع قواتها المسلحة إلى 6 أفرع بحلول العام 2020 وهو العدد المقتصر حاليا على 5 أفرع رئيسية، و ستكون " القوة الفضائية " هى الفرع السادس والأحدث فى صلب تشكيلات المؤسسة العسكرية الأمريكية، وذلك اعتبارا من العام المقبل.

ويعكس هذا القرار التطور فى نظم القتال ومسارح العمليات العسكرية حول العالم والتى باتت لا تقتصر على البر و البحر والجو بل تعدى ذلك إلى الفضاء الخارجى، وتمثل القوات الجوية والبحرية والبرية والحرس الوطنى والقوى النووية الأفرع الخمسة الرئيسية للقوات المسلحة الأمريكية.