سقوط طائرة تجسس قرب الحدود العراقية بعد اصطدامها بعمود كهرباء

الخليج 365/ بغدادسقطت طائرة مراقبة وتجسس إيرانية من طراز أوتوغايرو، قرب مدينة مهران التابعة لمحافظة إيلام غربي إيران على الحدود مع العراق.

وذكر موقع آمد نيوز المحلي نقلًا عن مصادر أمنية إيرانية قولها إن "طائرة مراقبة إيرانية من طراز جايروكوبتر سقطت أمس بمدينة مهران المتاخمة لمنفذ زرباطية الحدودي، الذي يربط محافظة واسط العراقية بمدينة مهران الإيرانية".

وأوضحت المصادر أن "هذه الطائرة التي يقودها الطيار العقيد يعقوب كاوياني، سقطت بعدما اصطدمت بعمود للتيار الكهربائي بمدينة مهران".



وأشارت إلى أن "قيادة الأركان العامة لوكالة الأمن القومي الإيراني طلبت، من الجهات المختصة، أن تبقى عملية سقوط طائرة المراقبة سرية ويمنع تسريبها لوسائل الإعلام".

وتابعت أن "قائد قوى الأمن العام اللواء حسين اشتري، أبلغ عبر الهاتف مركز القيادة في مهران بمنع تسريب هذه الحادثة، خصوصًا أن الطائرة كانت لمراقبة أنشطة قوات الأمن العراقية، ويجب أن تبقى سرية".