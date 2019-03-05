انتخاب العزاوي أمينا عاما مساعدا للجامعة العربية

الخليج 365/ بغدادصوت مجلس الجامعة العربية، خلال اجتماعه على مستوى المندوبين الدائمين، (مساء الاثنين)، على تعيين السفير قيس العزاوي ممثل العراق لدى الجامعة العربية السابق لشغل منصب الامين العام المساعد للجامعة العربية للشؤون الثقافية .

ونقلت صحيفة “الصباح” الرسمية عن مصدر دبلوماسي قوله، إن “المندوبين العرب صوتوا بالاجماع على تعيين مرشح العراق، قيس العزاوي، لشغل منصب الامين العام المساعد للشؤون الثقافية”.



وشارك العراق أمس في اعمال مجلس جامعة الدول العربية المزمع عقدها غداً الأربعاء في تونس، في حين انطلقت بمقر الامانة العامة لجامعة الدول العربية، أعمال الدورة (151) للمجلس على مستوى المندوبين الدائمين بحضور العراق.