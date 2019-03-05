الصين ترفع إنفاقها العسكري في 2019 بنسبة 7,5%

أعلنت بكين، الثلاثاء، رفع إنفاقها العسكري في 2019 بنسبة 7,5% مقارنة بالعام الماضي.

وكشفت الحكومة عن هذه الزيادة في تقرير خلال افتتاح الدورة السنوية للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني (البرلمان) التي تستمر أسبوعين.

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وبحسب التقرير فإنّ الموازنة العسكرية الصينية للعام 2019 ستبلغ 1190 مليار يوان (177,6 مليار دولار) أي ربع ما تنفقه واشنطن على موازنتها العسكرية.

وبالمقارنة مع العام 2018 حين زادت بكين موازنتها العسكرية بنسبة 8,1%، فإنّ هذه الزيادة في الإنفاق لثاني أضخم موازنة عسكرية في العالم تمثّل تراجعاً بنسبة 0,6%.

ويأتي هذا التراجع في وقت ترتفع فيه حدة التوترات بين بكين وجزيرة تايوان والخلافات الحدودية بين الصين وجيرانها في بحر الصين الجنوبي.

