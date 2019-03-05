القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - هيلارى كلينتون ودونالد ترامب
أعلنت وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة والمرشحة الرئاسية المهزومة هيلاري كلينتون إنها لا تنوي الترشح مرة أخرى لانتخابات الرئاسة الأمريكية في عام 2020.
وقالت كلينتون في مقابلة تلفزيونية "لن أرشح نفسي، لكنني سأواصل عملي بالحديث والدفاع عن قناعاتي".
ونفت وجود خطط لديها للترشح لمنصب حاكم أو مدينة نيويورك، مشيرة إلى أنها "تساعد حزبها، كما تتمتع بحياتها ككاتبة وناشطة".
يذكر أن هيلاري كلينتون لم تستبعد في أكتوبر 2018، إمكانية الترشح مرة أخرى لرئاسة الولايات المتحدة في عام 2020.
وذكرت أنها "ستقوم بكل ما في وسعها حتى يأتي ديمقراطي إلى البيت الأبيض في يناير 2021".
وأطاح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بآمال هيلاري كلينتون في تولي رئاسة الولايات المتحدة بعدما فاز عليها في الانتخابات الامريكية التي أجريت عام 2017.
كانت هذه تفاصيل خبر هيلاري كلينتون تعلن رسميا عدم ترشحها في انتخابات الرئاسة 2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.