هيلاري كلينتون تعلن رسميا عدم ترشحها في انتخابات الرئاسة 2020

أعلنت وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة والمرشحة الرئاسية المهزومة هيلاري كلينتون إنها لا تنوي الترشح مرة أخرى لانتخابات الرئاسة الأمريكية في عام 2020.

وقالت كلينتون في مقابلة تلفزيونية "لن أرشح نفسي، لكنني سأواصل عملي بالحديث والدفاع عن قناعاتي".

ونفت وجود خطط لديها للترشح لمنصب حاكم أو مدينة نيويورك، مشيرة إلى أنها "تساعد حزبها، كما تتمتع بحياتها ككاتبة وناشطة".

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يذكر أن هيلاري كلينتون لم تستبعد في أكتوبر 2018، إمكانية الترشح مرة أخرى لرئاسة الولايات المتحدة في عام 2020.

وذكرت أنها "ستقوم بكل ما في وسعها حتى يأتي ديمقراطي إلى البيت الأبيض في يناير 2021".

وأطاح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بآمال هيلاري كلينتون في تولي رئاسة الولايات المتحدة بعدما فاز عليها في الانتخابات الامريكية التي أجريت عام 2017.