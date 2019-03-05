زعيم «الثورة الخضراء» يعيد الجدل حول وعود روحاني

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الرئيس الإيراني يواجه الكثير من الانتقادات من قبل الإصلاحيين لفشله في إطلاق سراح الموضوعين تحت الإقامة الجبرية بعد أن تعهد بذلك خلال حملته الانتخابية عامي 2013 و2017

يستخدم النظام الإيراني القمع ضد معارضيه منذ سنوات طويلة، وتعد الإقامة الجبرية أبرز وسائل هذا القمع، حيث يفرض نظام الملالي الإقامة الجبرية على أبرز قائدي "الثورة الخضراء" منذ ما يقرب من ثماني سنوات من دون محاكمة، وهم مير حسين موسوي "رئيس وزراء إيران السابق"، ومهدي كروبي "رئيس البرلمان لثلاث دورات" منذ عام 2011. ويتهم النظام موسوي وكروبي بقيادة الاحتجاجات بعد انتخابات عام 2009 ضد ما قيل إنه تزوير لنتائج الانتخابات الرئاسية التي فاز بها الرئيس السابق أحمدي نجاد، بولاية ثانية، وكذلك موقفهما الداعم للثورة السورية.

وبعد كل تلك السنوات الطويلة من الاختفاء القسري، لا صوت ولا صورة للقيادي المعارض مير موسوي وزوجته الناشطة زهرة رهنورد، حيث منعت الحكومة الإيرانية نشر أي أخبار عنه، بعد اعتقالهما عام 2011 ووضعهما تحت الإقامة الجبرية، إلا أنه تم تبادل صورة أمس لموسوي وزوجته عبر وسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي، كما

وبعد كل تلك السنوات الطويلة من الاختفاء القسري، لا صوت ولا صورة للقيادي المعارض مير موسوي وزوجته الناشطة زهرة رهنورد، حيث منعت الحكومة الإيرانية نشر أي أخبار عنه، بعد اعتقالهما عام 2011 ووضعهما تحت الإقامة الجبرية، إلا أنه تم تبادل صورة أمس لموسوي وزوجته عبر وسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي، كما انتشر مقطع فيديو أثناء تأديته للصلاة وهو جالسا وبدا هزيلا. ويسمح لعدد محدود من الأشخاص بزيارة موسوي وزوجته، حيث يسمح للمعارض الأبرز في إيران وقائد الثورة الخضراء بزيارة بعض المقربين منه كل أكثر من أسبوعين، إلا أنه يمنع منعا باتا نشر أي صور له، فقد منعت السلطات الإيرانية وسائل الإعلام من نشر صورهما منذ وضعهما قيد الإقامة الجبرية. إلا أن صحيفة "اعتماد" اليومية الإصلاحية نشرت على "تويتر" في وقت مبكر الأحد، صورة لمير حسين موسوي وزوجته زهرة رهنورد دون أي تفاصيل أو قصة، في حين لم يتم نشر الصورة في طبعة الأحد من الصحيفة، وسرعان ما خطفت صورة موسوي اهتمام وسائل الإعلام الإصلاحية وشبكات التواصل بين الإيرانيين. الإقامة ووعود روحاني الإقامة ووعود روحاني الصورة ومقطع الفيديو تسببا في ردود فعل وجدل واسع بين أنصار موسوي على شبكات التواصل الاجتماعي وتحولت إلى سجال بين الإصلاحيين ومحسوبين على "الحرس الثوري"، بينما أعادت ردود الفعل التذكير بأبرز وعود الرئيس الإيراني حسن روحاني خلال حملة الانتخابات الرئاسية لفترتيه بشأن إنهاء الإقامة الجبرية. «التخزين العائم».. سلاح إيران لمواجهة عقوبات أمريكا على «الذهب الأسود»



ويواجه الرئيس الإيراني الكثير من الانتقادات من قبل الإصلاحيين بسبب فشله في إطلاق سراح الموضوعين تحت الإقامة الجبرية بعد أن تعهد بذلك خلال حملته الانتخابية عامي 2013 و2017 ، بحسب "العربية نت". وترفض السلطات الإيرانية محاكمة موسوي وكروبي، كما ترهن رفع الإقامة الجبرية بتقديم الاعتذار من قبلهما وسحب التشكيك في سلامة الانتخابات الرئاسية عام 2009. وقال أحد المغردين تعليقا على الصورة "لقد قيل الكثير عن مير حسين موسوي، لكن قيل القليل عن شجاعة زهرا رهنورد التي ظلت مع زوجها حتى النهاية، ورفضت الخروج من الحبس من دون مير حسين، هذا هو المعنى الحقيقي لكلمة شريك حياة".

وغرد آخر قائلا: "اللعنة على الظلم، اللعنة على الحبس". Advertisements وكتب مغرد يدعى إحسان: "ليست لدي معرفة دقيقة بمير حسين موسوي، ولم أسمع باسمه قبل انتخابات 2009، ولكن اليوم أعرف أنه رجل دافع عن أيديولوجيته ومبادئه ولم يفكر بالمصلحة. المبادئ مضادة للرصاص". الصحفي رضا حقيقت نجاد رأى في تحليله لردود الفعل أن: "(الإحباط) تغلب على (الأمل)، و(الاختلاف) تحول إلى (حقد). هكذا يصبح البشر متفرقين وأعداء وعاجزين وباحثين عن الثأر، القضية الأساسية هي (الظلم) الذي يتخفى ويتجلى على أنه (لطف)". وسط أرقام مفزعة.. «تسونامي الانتحار» يدق «ناقوس الخطر» في إيران لم تقتصر الردود على أنصار موسوي وإنما كان الغضب ملحوظا بين وسائل إعلام "الحرس الثوري" من عودة موسوي إلى الواجهة. وكتب حسين دليران؛ الإعلامي بوكالة "تسنيم" المنبر الإعلامي لجهاز استخبارات الحرس: "إنها مسرحية مضحكة" وكان يشير إلى طريقة موسوي في تأدية الصلاة. مضيفا "إذا أردتم التمثيل لإظهار المظلومية، فعلى الأقل صمموا السيناريو بطريقة جيدة". آخر رئيس وزراء ومير حسين موسوي هو آخر رئيس وزراء لإيران طيلة فترة رئاسة علي خامنئي والحرب مع العراق، حتى تم إلغاء المنصب فيما بعد، وخاض موسوي الانتخابات الرئاسية في عام 2009، والتي فاز بها محمود أحمدي نجاد، واعترض هو والمرشح مهدي كروبي على النتيجة واعتبروها مزورة، ولاقت اعتراضاتهما تأييدا شعبيا لتتفجر بعد ذلك التظاهرات الواسعة التي تعرف باسم "الثورة الخضراء" نسبة للون الذي اختاره موسوي شعارا لحملته الانتخابية، وكان "أين صوتي؟" هو أبرز هتافات المتظاهرين. آخر رئيس وزراء فقد برز موسوي زعيما للمعارضة عقب الإعلان عن نتائج الانتخابات الرئاسية الإيرانية في عام 2009، بعدما دعا الناس إلى النزول للشوارع احتجاجا على نتائج الانتخابات التي شابها التزوير. وقررت السلطات الإيرانية وضع موسوي وزوجته وكروبيرهن الإقامة الجبرية منذ عام 2011، بسبب انتقاداته اللاذعة والمستمرة للنظام الإيراني. بعد الإطاحة بأبرز حلفاء روحاني.. هل يهدأ الشارع الإيراني؟



ورغم بقاء موسوي تحت الإقامة الجبرية منذ ثماني سنوات، فإنه لا يزال معارضا لخامنئي، إذ بعث برسالة إلى وسائل إعلام إيرانية في يناير الماضي، يقترح فيها على خامنئي نشر ملف لقائه معه، والذي تم بعد انتخابات 2009 التي شابها التزوير، وفقا لـ"الحرة". هذا الاقتراح جاء بعدما انتشر مقطع من خطبة لخامنئي في عام 2009، حيث انتقد رفض موسوي نتائج الانتخابات. ما نود الإشارة إليه هو أن لدى نظام الملالي سجل سيئ في اعتقال المعارضين والنشطاء السياسيين وحتى غير السياسيين.

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