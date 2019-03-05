الان تتابع ماي تكشف عن تمويل قيمته 1.6 مليار جنيه استرليني لمواجهة تداعيات “بريكست” والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - وكالات كشفت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي عن تمويل بقيمة 1.6 مليار جنيه استرليني لمواجهة تداعيات البريكست عبر تأسيس صندوق لمساعدة المناطق الفقيرة. Advertisements ويأتي ذلك في وقت تعزز فيه تيريزا ماي جهودها لإنجاح خطتها لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. علما أن أكثر من نصف اموال الصندوق ستكون مخصصة لمناطق شمال ووسط بريطانيا التي صوتت بكثافة لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي خلال الاستفتاء في يونيو 2016. وقد قوبل اقتراح التمويل بهجوم من قبل خصوم تيريزا ماي الذين اعتبروا الاقتراح محاولة من رئيسة الوزراء لإرضاء حزب العمال والسياسيين المعارضين لها.

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