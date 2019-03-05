شرط أمريكي للتراجع عن الانسحاب من معاهدة الصواريخ مع روسيا

أعربت الولايات المتحدة عن استعدادها للتفاوض مع روسيا على معاهدة الصواريخ متوسطة وقصيرة المدى، ولكن بشروط.
ونقلت قناة "روسيا 24" عن مصدر في الخارجية الأمريكية، أن الشرط الأساسي يكمن في إمكانية التفتيش الحر المتبادل، لضمان أمن الولايات المتحدة وشركائها، حسب ما نقل موقع "روسيا اليوم" اليوم الثلاثاء.
ووقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمس الإثنين مرسوماً لتعليق العمل بالمعاهدة، حتى تلغي الولايات المتحدة انتهاكاتها للالتزامات بموجب المعاهدة أو ينتهي مفعولها.
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