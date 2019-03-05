افتتاح جناح "عام زايد" بمستشفى للمسنين في بيروت

شهدت العاصمة اللبنانية بيروت افتتاح جناح إماراتي في مستشفى خيري لكبار السن.

وافتتح سفير الإمارات لدى لبنان، حمد سعيد سلطان الشامسي، "جناح عام زايد 2018" في مستشفى "دار العجزة الإسلامية" في بيروت، بدعم من جمعية "الشارقة" الخيرية.

حضر الافتتاح الدكتور محمود فاعور، رئيس عمدة جمعية "دار العجزة"، وأعضاء مجلس العمدة، والدكتور فيصل شاتيلا مدير عام المستشفى، وعدد من إداريي الدار والهيئة الإدارية للجنة صديقات المستشفى والموظفين والمعنيين.

وشمل المشروع، الذي أعلن عنه خلال جولة ميدانية للسفير الشامسي تفقد خلالها الدار واحتياجاتها خلال شهر ديسمبر/كانون الأول 2018، ترميم الجناح للمرضى وتأهيله وتأثيثه.

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وأشاد الدكتور فاعور بالدور الإنساني المهم لدولة الإمارات في لبنان، مؤكدا أن هذا الجناح الذي يحمل اسم المؤسس صاحب الأيادي البيضاء يشكل رسالة أمل ومحبة للمسنين الذين يعتبرون الدار بيتا وملجأ لهم، موجها الشكر لقيادة الإمارات وشعبها وجمعية "الشارقة" الخيرية على هذه المكرمة المعطاءة.

وقال السفير حمد سعيد سلطان الشامسي إن الدار تستحق بفضل جهود القيمين عليها كل الدعم لدورهم العظيم في خدمة الإنسان وتوفير حاجاته ومتطلباته، موضحا أن "الإمارات كما في عام زايد 2018 تستكمل اليوم في عام التسامح 2019 المبادرات الخيرية، بفضل السخاء المستمر للجهات المانحة، والتي تكمل رؤية القيادة الحكيمة في نشر الأمل وبث الطمأنينة والسلام في نفوس الآخرين".

وأكد الشامسي أن تضافر الجهود والمساعي من شأنها أن تبني مستقبلا أفضل وأن تحصن المجتمعات، من خلال تعميم فكرة الاستثمار في المشاريع الخيرية والإنسانية، وضمان حياة أفضل لهؤلاء الذين كرسوا يوما حياتهم في سبيل الآخرين، مضيفا: "المطلوب اليوم منا أن نرد الجميل ونكون إلى جانبهم لتوفير ظروف معيشية أفضل لهم".