بومبيو يتطلع لمحادثات جديدة مع كوريا الشمالية بعد قمة هانوي الفاشلة

أعرب وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، الإثنين، عن "أمله" في معاودة الحوار مع كوريا الشمالية "في الأسابيع المقبلة" بعد فشل قمة هانوي، مقرا في الوقت نفسه بعدم الحصول على "أي التزام" من بيونج يانج.

وقال بومبيو خلال زيارة إلى ولاية أيوا: "على الرغم من العمل الهائل الذي قامت به فرق وزارة الخارجية ووزارة الدفاع ووزارة الطاقة خلال الأسابيع الأخيرة، إذ عملت مع الكوريين الشماليين لمحاولة صياغة ما يمكن اعتباره اتفاقا فعليا كبيرا؛ فإننا لم نتوصل إلى تحقيق ذلك" خلال القمة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون في نهاية شباط/فبراير في هانوي.

وتابع في تصريحات نشرتها الخارجية: "على الرغم من أنني لم أحصل بعد على أي التزام بهذا الشأن، فإنني آمل في أن أتمكن من إرسال فريق إلى بيونج يانج في الأسبوعين المقبلين لمواصلة البحث عن المواضيع التي تنطوي على مصلحة مشتركة".

وفشل ترامب وكيم في قمتهما الثانية في التوصل إلى اتفاق ولو جزئي لإزالة الأسلحة النووية في شبه الجزيرة الكورية، واصطدمت المحادثات بصورة خاصة بمسألة العقوبات الاقتصادية التي طالب كيم برفعها، غير أن الطرفين أكدا عزمهما على مواصلة الحوار ولو أنه لم يتم تحديد أي موعد جديد لذلك.